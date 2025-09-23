        Кримінал

        Понад 40 атак за день: на Нікопольщині одна людина загинула, ще троє поранені

        Сергій Бордовський
        23 Вересня 2025 20:20
        23 вересня російські війська понад чотири десятки разів атакували Дніпропетровщину. Найбільше постраждала Нікопольщина, повідомила Дніпропетровська ОВА.

        Наслідки атаки російських загарбників на Дніпропетровщині / Фото: Дніпропетровська ОВА

        У Нікополі по медичну допомогу звернулися ще дві жінки віком 86 і 55 років. Їхній стан задовільний, лікуватися вони будуть удома. Загалом упродовж дня в регіоні одна мешканка загинула, ще троє людей дістали поранення.

        Від обстрілів потерпіли Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади. Російська армія застосовувала дрони-камікадзе та артилерію. Унаслідок ударів горіли приватні будинки, зруйновано майже десяток осель. Пошкоджені також багатоповерхівка, гаражі, легкові автомобілі й мікроавтобус.

        Ворожий дрон уразив і Межівську громаду Синельниківського району, там загорівся приватний будинок.


