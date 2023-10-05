Понад 26 тис. українців вважаються зниклими безвісти за особливих обставин

На сьогодні вважаються безвісти зниклими за особливих обставин 11 тис. цивільних і 15 тис. військовослужбовців українців, інформують у Міністерстві внутрішніх справ України.

“Нині понад 26 тис. осіб перебувають у розшуку як зниклі безвісти за особливих обставин. Із них 11 тис. – це цивільні, майже 15 тис. – військові”, – сказав заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в четвер в ефірі Національного телемарафону.

За його словами, інформацію про кожного зниклого безвісти ставлять на облік, ведуть реєстр. “Ми співпрацюємо з Національною поліцією України, з Головним управлінням розвідки, які опікуються координацією пошуку”, – додав він.

Тимченко уточнив, що на сьогодні майже 9 тис. сімей отримали виписки з Єдиного реєстру або зниклих безвісти.