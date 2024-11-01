Суспільство

Понад 150 людей загинули через повені в Іспанії
1 Листопада 2024 07:29
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Іспанія, негода
В Іспанії спричинені зливами повені призвели до загибелі щонайменше 158 осіб / Фото: RTVE

В Іспанії повені забрали життя щонайменше 158 людей, десятки вважаються зниклими безвісти.

Як повідомляє іспанський суспільний мовник, стихія найсильніше вдарила по автономному співтовариству Валенсія, де загинуло щонайменше 155 осіб.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, відвідуючи постраждалі райони, наголосив, що пріоритетом зараз є порятунок якомога більшої кількості людей.

Міністр територіальної політики Анхель Віктор Торрес зазначив, що через масштаби лиха наразі неможливо точно визначити кількість зниклих безвісти.


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