Понад 150 людей загинули через повені в Іспанії

В Іспанії повені забрали життя щонайменше 158 людей, десятки вважаються зниклими безвісти.
Як повідомляє іспанський суспільний мовник, стихія найсильніше вдарила по автономному співтовариству Валенсія, де загинуло щонайменше 155 осіб.
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, відвідуючи постраждалі райони, наголосив, що пріоритетом зараз є порятунок якомога більшої кількості людей.
Міністр територіальної політики Анхель Віктор Торрес зазначив, що через масштаби лиха наразі неможливо точно визначити кількість зниклих безвісти.