Кримінал

Помилка навігатора вбила жителя Севастополя під Авдіївкою

23 Жовтня 2023 16:59
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війна

У соцмережах розповіли історію безглуздої загибелі жителя Севастополя, який, як стверджується, їхав із окупованого Криму до окупованого Луганська, а потрапив «під Авдіївку».

Як повідомляють прокремлівські Telegram-канали, причиною цього стала нібито «помилка навігатора».

«40-річний чоловік разом зі своєю 65-річною мамою виїхав із Севастополя до Луганська в ніч на 20 жовтня. Близько полудня вони на своєму Chevrolet Aveo вже були в районі Донецька. Однак далі чоловік збився зі шляху, і навігатор їх вивів на трасу Донецьк — Авдіївка, що знаходиться практично на лінії зіткнення», — йдеться у повідомленні.

За словами російських пропагандистів, коли водій проїжджав Спартак, що є фактично передмістям Донецька, поруч з автомобілем стався вибух, унаслідок якого він загинув на місці, а його мати відбулася легкими пораненнями.

Водночас, яким чином загиблому вдалося виїхати в напрямку Авдіївки, не зустрівши дорогою жодного блокпоста, де б його могли попередити про те, що даний маршрут небезпечний, не зрозуміло, як власне і те, що саме могло стати причиною вибуху.


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