Помічника начальника Подільського РТЦК та СП викрили на вимаганні $5000

У Києві затримали помічника начальника Подільського РТЦК та СП, його викрили на вимаганні грошей.

Про це інформує Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний вимагав та одержав від адвоката неправомірну вигоду за непритягнення її клієнта до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, а також за подальшу постановку його на військовий облік. Таким чином клієнт адвоката міг уникнути мобілізації.

Сума неправомірної вигоди становила 25 тис грн та 4 тис доларів США.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у сумі майже 212 тис грн.