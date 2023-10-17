Помер Сергій Сивохо

У віці 54 років помер артист, колишній гравець КВК і політик Сергій Сивохо.

Сергій Сивохо помер вранці у вівторок, 17 жовтня. Про смерть актора повідомила його близька подруга Світлана Бердецька у Facebook.

«Зараз кожен день дуже тяжкий, але сьогодні мені особливо погано. Сьогодні о 5.40 ранку помер мій добрий друг, ніжно кохана мною людина, великий друг Ізраїлю, чудовий артист Сергій Анатолійович Сивохо. Мені буде тебе дуже бракувати. Вічна пам’ять Сережа», — написала вона.

Як повідомляє Оbozrevatel із посиланням на представників артиста він помер у Німеччині від хронічної хвороби легень.