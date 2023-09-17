Помер колишній голова Херсонської ОДА. Депутат говорить про самогубство

У ніч на 17 вересня пішов із життя колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута.

ОВА тільки повідомила, що “передчасно пішов із життя Геннадій Лагута”, подробиць там не вказують.

Журналісти з посиланням на свої джерела додають, що Лагута помер уночі в одній із київських лікарень.

Лагуті було 49 років. На початок повномасштабного російського вторгнення він був головою Херсонщини.

Тим часом депутат Херсонської обласної ради від Євросолідарності Сергій Хлань пише в соцмережі, що колишній голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута покінчив життя самогубством, прийнявши велику порцію таблеток.

За словами Хланя Лагуту, довели до самогубства звинуваченнями в «здачі Херсона». Хоча, на думку депутата, ці звинувачення є безпідставними.

“… його звинувачували в здачі Херсонщини, хоча в його обов’язках немає жодного слова про підготовки до оборони, такі завдання не ставились до моменту повномасштабного вторгнення та керівництво військами.

Але когось треба звинуватити, що Південь про@балі, так? Треба когось кинути натовпу? Ну от кинули. І натовп з задовленням накинувся, начисто забувши про “шаличкі”, “розмінування”, “просто перестать стрелять”. Забули ж? Бо не втік?” – пише Хлань.

“А ви знаєте, що Лагута єдиний хто не втік з Херсону? Що він забезпечив вивіз документів та евакуацію людей, блокування електронних ключів? Знаєте? Думаю ні.

А знаєте, що ОП три дні вторгнення не відповідали на дзвінки? От просто не брали слухавку від голови південної області. От в той самий час коли її пр@й@бували”, – додав він.