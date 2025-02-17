Суспільство

Помер італієць, який створив горіховий десерт Nutella
17 Лютого 2025 19:28
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Творець Нутелла Франческо Рівелла / Колаж: "Головне в Україні"
Творець Нутелла Франческо Рівелла / Колаж: "Головне в Україні"

У День святого Валентина у віці 97 років пішов з життя хімік компанії Ferrero Франческо Рівелла, який створив всесвітньо відомий фундуковий десерт – пасту Nutella.  

Про це пише видання The Sun.

Франческо Рівелла народився в Італії, в місті Барбареско. Почав працювати в компанії Ferrero в 1952 році після закінчення хімічного факультету Туринського університету. Був частиною команди, відповідальної за вивчення сировини для розробки нових продуктів.

За свою довгу кар’єру Рівелла став топменеджером компанії та правою рукою Мікеле Ферреро. Журналіст Джіджі Падовані у своїй книзі Mondo Nutella згадував, що вони подорожували світом, купуючи солодощі “не для того, щоб копіювати їх, а для того, щоб зробити їх кращими”.

Рівелла був другом італійсько-єврейського письменника, хіміка, який пережив Голокост, Прімо Леві. Він також був президентом Ордену хіміків П’ємонту. Після виходу на пенсію він жив в Альбі, де займався фруктовим господарством та захопився грою в м’яч “паллапуньо”.

Рівелла був вдівцем, але залишив після себе трьох синів, доньку та сімох онуків. Прощання пройшло в Альбі, де він жив, а поховали автора Nutella в Барбареско.

Італійські ЗМІ називали Рівеллу “Батьком Нутелли” / Фото: The Sun

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