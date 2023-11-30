Політика

Помер екс-держсекретар США Генрі Кіссінджер

30 Листопада 2023 07:03
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В середу 29 листопада пішов із життя екс-держсекретар США Генрі Кіссінджер. Політику було 100 років.

Про це повідомляє Reuters.

Хайнц Альфред Кіссінджер народився в місті Фюрт, Німеччина, 27 травня 1923 року. Єврей за віросповіданням, він зіткнувся з переслідуваннями з боку нацистів і сім’я втекла до Нью-Йорка в 1938 році. У 1943 році він отримав громадянство США.

Під час Другої світової війни Кіссінджер служив у складі 84-ї піхотної дивізії армії США, де вирізнявся своєю роллю перекладача і помічника в затриманні нацистів. За свої заслуги він був удостоєний Бронзової зірки.

Кіссінджер зіграв ключову роль у подіях 1970-х років, що вплинули на світову історію, беручи участь у переговорах щодо в’єтнамського миру, нормалізації відносин із Китаєм, обмеженні ядерного озброєння і поліпшенні зв’язків між Ізраїлем і арабськими країнами.

Покинувши державну службу 1977 року, Кіссінджер підтримував зв’язки з Джорджем Бушем-старшим. Пропозицію очолити комісію з розслідування подій 11 вересня відхилив, побоюючись розкриття інформації про клієнтів свого консалтингового бізнесу.

Щодо ситуації в Україні, Кісінджер висловлював різні погляди. Ще у 2014 році він заявляв, що має «серйозні сумніви щодо плану запросити Україну приєднатися до НАТО». На його думку, «з цього почалася низка подій, що завершилися війною». Після цього він пропонував повернення до кордонів 24 лютого та висловлюючи підтримку членства України в НАТО при досягненні миру. Президент України Володимир Зеленський привітав зміну думки Кісінджера, висловлюючи надію на політичний тиск на Росію у зв’язку з агресією в Україні.


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Помер екс-держсекретар США Генрі Кіссінджер
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