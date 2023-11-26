ЗМІ: Помер Дерек Шовін, винний у смерті чорношкірого Джорджа Флойда

У лікарні Tuscan у штаті Арізона помер Дерек Шовін – колишній поліцейський, засуджений до 22,5 років позбавлення волі за смерть чорношкірого Джорджа Флойда. Учора ЗМІ повідомили, що у в’язниці, де Шовін відбував покарання, один із ув’язнених напав на нього з ножем. Він отримав численні поранення та був доставлений до реанімації.

#BREAKING: Tuscan Medical Center in Arizona announces death of Derek Chauvin, the officer involved in the death of George Floyd, who was rushed to intensive care after being stabbed in Federal prison earlier today. pic.twitter.com/Us1ZKZCo68 — The Watcher 🌎 (@TheWatcherDaily) November 25, 2023

Раніше адвокат Шовіна наполягав, щоб його підзахисного не поміщали у спільну камеру, оскільки він може стати “мішенню”.

У травні 2020 року Шовін у складі поліцейської бригади затримав жителя Міннеаполіса Джорджа Флойда за підозрою у використанні фальшивої купюри. Поліцейські повалили Флойда на асфальт, хоча він, за словами очевидців, не чинив опору. Шовін став коліном йому на шию і притискав до землі, незважаючи на скарги на задуху. В результаті Флойд задихнувся.

Смерть Флойда викликала масові протести у багатьох містах США та інших країнах. Вони проходили під девізом Black Lives Matter – “Життя чорних мають значення”. Протестувальники стверджували, що поліція ставиться до чорношкірих гірше, ніж до білих, частіше їх репресує, і вимагали покінчити з поліцейським свавіллям.

У червні 2021 року суд визнав Шовіна винним у ненавмисному вбивстві та засудив його до 22,5 років позбавлення волі. Сам Шовін провину не визнав. Сім’ї Джорджа Флойда влада Міннеаполісу погодилася виплатити 27 мільйонів доларів – це найбільша сума, яка будь-коли виплачувалася в штаті Міннесота у зв’язку з цивільним позовом про відшкодування збитків за смерть людини.