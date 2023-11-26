Суспільство

ЗМІ: Помер Дерек Шовін, винний у смерті чорношкірого Джорджа Флойда

26 Листопада 2023 11:09
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У лікарні Tuscan у штаті Арізона помер Дерек Шовін – колишній поліцейський, засуджений до 22,5 років позбавлення волі за смерть чорношкірого Джорджа Флойда. Учора ЗМІ повідомили, що у в’язниці, де Шовін відбував покарання, один із ув’язнених напав на нього з ножем. Він отримав численні поранення та був доставлений до реанімації.

Раніше адвокат Шовіна наполягав, щоб його підзахисного не поміщали у спільну камеру, оскільки він може стати “мішенню”.

У травні 2020 року Шовін у складі поліцейської бригади затримав жителя Міннеаполіса Джорджа Флойда за підозрою у використанні фальшивої купюри. Поліцейські повалили Флойда на асфальт, хоча він, за словами очевидців, не чинив опору. Шовін став коліном йому на шию і притискав до землі, незважаючи на скарги на задуху. В результаті Флойд задихнувся.

Смерть Флойда викликала масові протести у багатьох містах США та інших країнах. Вони проходили під девізом Black Lives Matter – “Життя чорних мають значення”. Протестувальники стверджували, що поліція ставиться до чорношкірих гірше, ніж до білих, частіше їх репресує, і вимагали покінчити з поліцейським свавіллям.

У червні 2021 року суд визнав Шовіна винним у ненавмисному вбивстві та засудив його до 22,5 років позбавлення волі. Сам Шовін провину не визнав. Сім’ї Джорджа Флойда влада Міннеаполісу погодилася виплатити 27 мільйонів доларів – це найбільша сума, яка будь-коли виплачувалася в штаті Міннесота у зв’язку з цивільним позовом про відшкодування збитків за смерть людини.


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