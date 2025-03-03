Польський герой холодної війни Валенса порівняв атмосферу зустрічі Трампа та Зеленського із комуністичними судами

Колишній президент Польщі та лідер профспілки “Солідарність” Лех Валенса, який відіграв провідну роль у падінні комунізму, підписав лист до президента США Дональда Трампа, в якому висловив “жах” з приводу його суперечки з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Reuters.

Текст листа, який підписали 39 польських колишніх політв’язнів, лауреат Нобелівської премії миру опублікував у понеділок у Facebook.

На позачерговій зустрічі, яка відбулася 28 лютого, Трамп звинуватив Зеленського в невдячності за допомогу США, неповазі до своєї країни і ризику Третьої світової війни, поставивши під сумнів постійну підтримку Вашингтоном України в її трирічній війні з Росією.

“Ми з жахом і огидою спостерігали за вашою розмовою з президентом України Володимиром Зеленським. Ми вважаємо образливими ваші очікування щодо прояву поваги та вдячності за матеріальну допомогу, надану Сполученими Штатами Україні в її боротьбі з Росією. Вдячність належить героїчним українським солдатам, які проливають кров, захищаючи цінності вільного світу”, – йдеться в листі, який підписали Лех Валенса та польські колишні політв’язні.

Під час зустрічі Трамп і віце-президент Джей-Ді Венс розкритикували Зеленського, що призвело до того, що відносини з найважливішим союзником Києва у воєнний час опинилися у кризі.

У листі, підписаному Валенсою, атмосферу під час зустрічі Трампа та Зеленського порівнювали з атмосферою “допитів Служби безпеки і комуністичних судів”.

Він також закликав США виконати гарантії безпеки, надані Україні в 1994 році після розпаду Радянського Союзу.

«Ці гарантії є безумовними: там немає жодного слова про те, щоб розглядати таку допомогу як економічний обмін”, – йдеться у листі.