Політика

Польський герой холодної війни Валенса порівняв атмосферу зустрічі Трампа та Зеленського із комуністичними судами
3 Березня 2025 19:17
читать на русском →
Володимир Зеленський та Дональд Трамп / Фото: Reuters
Володимир Зеленський та Дональд Трамп / Фото: Reuters

Колишній президент Польщі та лідер профспілки “Солідарність” Лех Валенса, який відіграв провідну роль у падінні комунізму, підписав лист до президента США Дональда Трампа, в якому висловив “жах” з приводу його суперечки з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Reuters.

Текст листа, який підписали 39 польських колишніх політв’язнів, лауреат Нобелівської премії миру опублікував у понеділок у Facebook.

На позачерговій зустрічі, яка відбулася 28 лютого, Трамп звинуватив Зеленського в невдячності за допомогу США, неповазі до своєї країни і ризику Третьої світової війни, поставивши під сумнів постійну підтримку Вашингтоном України в її трирічній війні з Росією.

“Ми з жахом і огидою спостерігали за вашою розмовою з президентом України Володимиром Зеленським. Ми вважаємо образливими ваші очікування щодо прояву поваги та вдячності за матеріальну допомогу, надану Сполученими Штатами Україні в її боротьбі з Росією. Вдячність належить героїчним українським солдатам, які проливають кров, захищаючи цінності вільного світу”, – йдеться в листі, який підписали Лех Валенса та польські колишні політв’язні.

Під час зустрічі Трамп і віце-президент Джей-Ді Венс розкритикували Зеленського, що призвело до того, що відносини з найважливішим союзником Києва у воєнний час опинилися у кризі.

У листі, підписаному Валенсою, атмосферу під час зустрічі Трампа та Зеленського порівнювали з атмосферою “допитів Служби безпеки і комуністичних судів”.

Він також закликав США виконати гарантії безпеки, надані Україні в 1994 році після розпаду Радянського Союзу.

«Ці гарантії є безумовними: там немає жодного слова про те, щоб розглядати таку допомогу як економічний обмін”, – йдеться у листі.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Березня 2025 15:44

Удар РФ по полігону на Дніпропетровщині: Сирський усунув двох посадовців ЗСУ від виконання службових обов’язків
3 Березня 2025 19:17

Польський герой холодної війни Валенса порівняв атмосферу зустрічі Трампа та Зеленського із комуністичними судами
3 Березня 2025 18:43

Скандал із домаганнями у львівському університеті: етична комісія рекомендує звільнити 87-річного професора
3 Березня 2025 18:20

Росіяни завдали авіаудару по Запорізькій області: двоє людей опинилися під завалами
3 Березня 2025 18:03

У ДБР повідомили, скільки бійців після СЗЧ повернулися до служби за три місяці
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
усі думки