Суспільство

Польські перевізники заблокували пункт пропуску “Шегині”

9 Лютого 2024 11:17
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кордон, польща
Пункт пропуску "Шегині" / Фото: ДПСУ

Польські перевізники заблокували дорогу по напрямку на пункт пропуску “Шегині”. Наразі не можуть проїхати до Польщі й в Україну всі види транспорту.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

“Ми вчора повідомляли про те, що мали інформацію від польських колег про те, що сьогодні з 10:00 почнеться блокування руху на напрямку трьох пунктів пропуску – це “Ягодин”, “Рава-Руська” і “Шегині”. Звісно, що всі ці дії відбуваються на території Польщі на напрямку пунктів пропуску на різних ділянках відстань від кордону може бути різною”, – заявив він.

За словами Демченко, за інформацією від польських прикордонників, вже розпочалися дії з блокування по напрямку пункту пропуску “Шегині” (з польського боку це пункт пропуску “Медика”).

“Близько 100 осіб і близько 50 транспортних засобів заблокували під’їзний шлях до кордону. Вони знаходяться десь за кілька сот метрів від пункту пропуску. І на даний момент не відбувається руху ні на виїзд з Польщі, ні на в’їзд в Польщу. Як на вантажівок, так і для легковиків та автобусів”, – заявив він.

Речник ДПСУ підкреслив, що фактично те, що пролунало, що дії націлені виключно на блокування вантажівок, то на даний момент на цьому напрямку заблокували рух для всіх категорій транспорту.

Демченко додав, що на інших двох напрямках -“Рава-Руська” і “Ягодин” станом на зараз прикордонники не отримували від польских колег інформації про початок дій з блокування.


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