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Польські фермери розпочали блокування пункту пропуску “Медика – Шегині”
23 Листопада 2024 11:04
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кордон, фермери
Пункту пропуску “Медика – Шегині” / Скріншот відео ДПСУ

Сьогодні близько 10.00 польські мітингувальники почали блокування пункту пропуску «Медика-Шегині», повідомляє Держприкордонслужба.

“За попередньою інформацією акція триватиме 48 годин з можливим продовженням”, – йдеться у повідомленні.

Наразі накопичення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається. На в’їзд в Україну знаходиться близько 150 вантажівок.

У ДПСУ нагадали, що на в’їзд в Польщу не пропускатимуть транспортні засоби вагою понад 3,5 тонн. На виїзд з Польщі пропускатимуть по одній вантажівці на годину. Обмеження не стосуватимуться легкових автомобілів та автобусів.

Організатори блокування кажуть, що розпочали протест з двох причин. Перша – невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку 2024-го на рівні 2023 року. Друга стосується “занепокоєння щодо підписання ЄС угоди про вільну торгівлю з південноамериканською країнами МЕРКОСУР (Бразилія, Аргентина, Парагвай та Уругвай).


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