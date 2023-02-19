Польщу поставимо на коліна за годину: у Соловйова видали новий абсурд про армію Росії

На кремлівському телебаченні не втомлюються брехати про те, що Росія “може знищити” певні країни НАТО за лічені години. Хоча нічого дивного тут нема: Київ за три дні вони вже взяли, тепер за годину поставлять на коліна і Польщу. Це звична логіка ні на що не здатної держави.

Черговий абсурд прозвучва в ефірі програми псевдожурналіста Владіміра Соловйова. “Експерт” Яков Кедмі сказав, що Польщу “можливо поставити на коліна” всього за годину.

Він стверджує, що РФ не потрібно вторгатися до Польщі. Мовляв, “щоб танки йшли на Варшаву”, Росії навіть не доведеться докладати зусиль.

“Польщу можна поставити на коліна за годину, повернувши її у кам’яний вік. 50 чи 60 стратегічних об’єктів можуть бути знищені за 20 хвилин”, – говорив Кедмі.

Великих ораторів не збентежує те, що Польща є членом НАТО. Хоча пропагандисти заявляли, що й НАТО “їм по зубам”. От тільки чомусь представники “другої армії світу” пачками гинуть на території України.