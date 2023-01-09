Польща створює нову дивізію на кордоні з Білоруссю

У Підляському воєводстві, що межує з Білоруссю і Литвою, на північному сході Польщі створюється нове військове з’єднання – Перша дивізія піхоти легіонів. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр національної оборони країни Маріуш Блащак. Чисельність особового складу дивізії він не назвав, проте саме дивізії, що налічують від 10 до 15 тисяч солдатів та офіцерів, є найбільшими формуваннями у збройних силах Польщі у мирний час.

Необхідність нової дивізії Блащак пояснив тим, що за східним кордоном Польщі відбувається “спроба відновити Російську імперію”, яку міністр назвав “імперією зла” – незалежно від того, “біла вона, червона чи – як тепер – Путіна”. Завданням нового формування буде “ефективне стримування агресора”, щоб той не наважився “напасти на нашу країну”, наголосив польський політик.

Дивізію передбачається оснастити американськими танками Abrams і південнокорейськими танками K-2, щоб максимально використовувати сучасне озброєння, яке вже надходить до Польщі. З досвіду нинішньої війни, особливу увагу передбачається приділити артилерії. До створеної при дивізії артилерійської бригади увійдуть самохідні польські гаубиці Krab і південнокорейські самохідні гаубиці К9.

Маріуш Блащак заявив, що накази про формування підрозділів та частин, які мають увійти до складу нової дивізії, вже віддано.