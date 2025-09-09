        Політика

        Польща повністю закриває кордони з Білоруссю

        Федір Олексієв
        9 Вересня 2025 15:19
        Польський прем'єр-міністр Дональд Туск / Фото: REUTERS
        Польський прем'єр-міністр Дональд Туск / Фото: REUTERS

        Польща повністю закриє кордони з Білоруссю в ніч на 12 вересня, коли стартують спільні російсько-білоруські військові навчання “Захід-2025”.

        Про це заявив прем’єр-міністр Дональд Туск, повідомляє RMF24.

        За його словами, окрім навчань, відбуваються й інші провокації, що становлять загрозу безпеці країни. Саме тому ухвалили рішення закрити всі пункти пропуску, включно із залізничними.

        Водночас прем’єр не уточнив, на який час триватиме закриття.

        Минулого тижня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш застеріг, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну почалося після аналогічних навчань у Білорусі у 2022 році.

        “Треба бути чутливими до таких дій. Польща стежить за ситуацією і перебуває в повній готовності”, — сказав він.


