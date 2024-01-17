Польща планує збільшити виробництво боєприпасів для України

Новий уряд Польщі шукає шляхи збільшення виробництва боєприпасів та військового обладнання для нового пакету допомоги Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський у Давосі, пише Reuters.

“Ми дивимося на всі питання, пов’язані з Україною, свіжим поглядом. Ми вивчаємо, які у нас є можливості виробляти більше боєприпасів та спорядження, а також те, що у нас ще є на складах”, – зазначив очільник польського МЗС.

Хоча Варшава надала Києву військову та фінансову допомогу після вторгнення Росії, попередній уряд заявив минулого року, що здійснює лише попередньо погоджені поставки зброї в Україну. Проте Сікорський повідомив, що зараз Варшава шукає способи виробляти більше боєприпасів і військової техніки, щоб мати можливість надіслати більше військової допомоги Києву.

“Ми говоримо нашим союзникам, що ціна стримування Путіна після того, як він завоює Україну, буде набагато більшою, ніж ціна забезпечення України для ефективного захисту від його агресії”, – сказав він.

Сікорський визнав, що Україна та Польща, яка є членом ЄС і НАТО, повинні продовжувати роботу над вирішенням викликів. Тому, за його словами, “Польща не повинна бути країною, яка несе більшу частину витрат на солідарність із Україною від імені всього Європейського Союзу… ціна неминуча, ми це приймаємо, але її слід понести більш справедливо”.

Крім цього, він схвалив план США щодо конфіскації до 300 мільярдів доларів із заморожених російських активів, щоб допомогти відбудувати Україну, сказавши, що агресор повинен заплатити за шкоду, завдану Україні.