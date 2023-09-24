Польща підготувала транзитні коридори для українського зерна

Польща підготувала транзитні коридори для експорту українського зерна країнам, які його потребують.

“Завдяки праці наших фермерів ми самодостатні. Нам не потрібне зерно з України. Їх чудові врожаї під час війни дуже мало дісталися країнам, які їх справді потребували. У Польщі підготували транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може проходити через Польщу та експортуватися куди потрібно. Ми намагаємося допомогти Україні та тим країнам, які потребують цієї допомоги”, – заявив президент Польщі Анджей Дуда в ефірі TVP1.

За словами Дуди, він вважає за правильне рішення залишити заборону на продаж зерна з України в Польщі. При цьому польський лідер зазначає, що необхідно зробити все, щоб транзит українського зерна був якомога більшим.