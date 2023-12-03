Політика

Польща передала Україні вісімнадцять гаубиць Krab

3 Грудня 2023 16:48
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Польща передала Україні вісімнадцять самохідних гаубиць AHS Krab власного виробництва. Про це повідомило польське агентство PAP. Інформацію підтвердили у Міністерстві оборони України.

«Сьогодні ми хочемо висловити подяку польським партнерам, міністерству оборони Польщі, за постійну підтримку та, зокрема, за надання нам самохідних гаубиць AHS Krab, – йдеться у повідомленні оборонного відомства. – “Краб” став одним із перших 155-мм артилерійських знарядь, що стоять на озброєнні. Ця гаубиця також стала жахом для окупантів у вмілих руках артилеристів».

AHS Krab – польська самохідна гаубиця калібру 155 мм. Минулого року Україна підписала контракт із польською компанією Huta Stalowa Wola SA на виробництво 56 таких гаубиць.


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