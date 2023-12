Польща передала Україні вісімнадцять гаубиць Krab

Польща передала Україні вісімнадцять самохідних гаубиць AHS Krab власного виробництва. Про це повідомило польське агентство PAP. Інформацію підтвердили у Міністерстві оборони України.

«Сьогодні ми хочемо висловити подяку польським партнерам, міністерству оборони Польщі, за постійну підтримку та, зокрема, за надання нам самохідних гаубиць AHS Krab, – йдеться у повідомленні оборонного відомства. – “Краб” став одним із перших 155-мм артилерійських знарядь, що стоять на озброєнні. Ця гаубиця також стала жахом для окупантів у вмілих руках артилеристів».

Ukrainian Advent Calendar: Day 2



Today, we want to express our gratitude to Polish partners at @MON_GOV_PL for their constant support and, in particular, for providing us with AHS Krab self-propelled howitzer.



Krab became one of the first 155mm artilleries in service with… pic.twitter.com/xU70Hm5ApP