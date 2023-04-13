Кримінал

Полоненого на відео страчують найманці ПВК “Вагнер” – Осєчкін

13 Квітня 2023 06:56
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За даними засновника правозахисного проекту Gulagu.net Володимира Осєчкіна, до зафільмованої на відео страти українського військовополоненого причетна російська приватна військова компанія “Вагнер”. Осечкін, за його словами, зв’язався з екс-“вагнерівцем” Андрієм Медведєвим, який втік до Норвегії, і той впізнав на відео своїх поплічників.

“Він однозначно впізнає там своїх колег, бійців ПВК “Вагнер” за характерними позивними, за тим, як вони розмовляють, за те, що вони озвучують по рації”, – заявив засновник Gulagu.net в ефірі Youtube-каналу “Ходорківський Live”.

Осєчкін також запропонував винагороду у розмірі трьох тисяч євро за інформацію про людей на відео. За його словами, це перший такий прецедент за історію проекту і передплатники Gulagu.net у соцмережах хочуть збільшити суму винагороди за рахунок донатів.


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