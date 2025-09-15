Політв’язня Статкевича, який відмовився виїжджати з Білорусі після звільнення, повернули до колонії, — ЗМІ

Колишній кандидат у президенти Білорусі, політв’язень Микола Статкевич, який відмовився залишати країну після звільнення, перебуває в колонії міста Глибоке у Вітебській області

Про це повідомляє видання “Наша Нiва” з посиланням на джерела.

Після призначення 14 років позбавлення волі в грудні 2021 року Статкевич відбував термін у колонії № 13 у місті Глибоке.

Олександр Лукашенко 11 вересня звільнив 52 політв’язнів, серед яких був 69-річний Статкевич. Того ж дня їх депортували до Литви. Однак Статкевич відмовився залишати Білорусь. Він кілька годин перебував у нейтральній зоні білорусько-литовського кордону і відмовлявся виїжджати. Незабаром Служба охорони державного кордону Литви повідомила, що Статкевич покинув нейтральну зону і повернувся до Білорусі.

За даними офісу лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської, Статкевича вивезли в невідомому напрямку люди в масках. Соратникам, які намагалися переконати його виїхати з Білорусі, Статкевич говорив, що сам буде вирішувати свою долю.

Статкевич перебуває в опозиції з 1990-х років. Він був кандидатом у президенти на виборах 2010 року, а після них отримав шість років колонії у справі про організацію протестів. Він відмовився писати прохання про помилування, але Лукашенко достроково звільнив його в 2015 році. У травні 2020 року, незадовго до президентських виборів в Білорусі, Статкевича затримали в Мінську. У грудні 2021 року його засудили до 14 років позбавлення волі за звинуваченням в організації “масових заворушень”.