Журналісти знайшли внутрішній документ Кремля, згідно з яким Росія планує взяти під повний контроль Білорусь до 2030 року

Група журналістів отримала доступ до внутрішнього документа влади РФ під назвою «Стратегічні цілі Російської Федерації на білоруському напрямку», згідно з яким Кремль планує взяти під повний контроль політику, економіку та військовий потенціал Білорусі до 2030 року, повідомляє центр «Досьє».

Розробка плану велася у 2021 році. У документі лише 17 сторінок, на яких викладено політичні, оборонні, торгові та соціальні цілі російської влади в Білорусі. Вони поділені на короткострокові (до 2022 року), середньострокові (до 2025 року) та далекострокові (2030 рік).

Так, до 2030 року російська влада розраховувала адаптувати законодавство Білорусі під російське, взяти під контроль зовнішню політику республіки та керувати їй на користь РФ, збільшити військову присутність на території країни, підпорядкувати собі інформаційний простір республіки, нарощуючи кількість російських ЗМІ, домогтися верховенства російської мови, а також запровадити спрощену процедуру видачі російських паспортів громадянам Білорусі «з метою створення прошарку росіян, зацікавлених в інтеграції».

Крім цього, влада Росії розраховувала поширювати свій вплив через науку та освіту Білорусі.

Реалізувати свої плани російська влада збиралася, зокрема, через договір про Союзну державу, підписану керівництвом Росії та Білорусі ще 1999 року. Переговори щодо нього затяглися на два десятки років. У 2019 році було оголошено, що країнам вдалося узгодити 28 союзних програм щодо економічних питань на кшталт гармонізації грошово-кредитної політики та податкового законодавства.

Зазначається, що у розробці плану брали участь Генштаб збройних сил РФ, співробітники ГРУ, СЗР, ФСБ та відділ адміністрації президента – управління президента з прикордонного співробітництва, яке очолює Олексій Філатов. Він представляв інтереси Кремля в Південній Осетії та Абхазії, а також займався гуманітарною та політичною взаємодією з самопроголошеними ДНР і ЛНР, зазначає центр «Досьє».

Журналісти показали документ зовнішнім експертам, які підтвердили, що він виглядає правдоподібним і його слід розглядати всерйоз. Зокрема, таку думку висловив посол США в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майкл Карпентер: «Цілі Росії щодо Білорусі ті самі, що й до України, тільки у випадку з Білоруссю Росія спирається на примус, а не на війну», – заявив він.