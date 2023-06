“Зернова угода” та гуманітарна допомога: Резніков поговорив із міністром оборони Туреччини

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром національної оборони Туреччини Яшаром Гюлером, подякував за гуманітарну допомогу і лідерство у зерновій ініціативі.

Про це Резніков повідомив у Твіттері.

“Мав змістовну розмову з міністром національної оборони Туреччини генералом Яшаром Гюлером. У цей важкий час, коли Україна протистоїть російській агресії, ми вдячні Республіці Туреччина за гуманітарну допомогу. Ми вдячні Туреччині за лідерство в Чорноморській зерновій ініціативі”, – написав міністр.

Had a meaningful call with the Minister of National Defence of 🇹🇷 General Yaşar Güler.

In these difficult times when Ukraine is confronting russian aggression, we are grateful to the Republic of Türkiye for humanitarian assistance.

We are grateful for Türkiye's leadership in… pic.twitter.com/TUTtMdxC7b