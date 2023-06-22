Політика

“Зернова угода” та гуманітарна допомога: Резніков поговорив із міністром оборони Туреччини

22 Червня 2023 21:24
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Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром національної оборони Туреччини Яшаром Гюлером, подякував за гуманітарну допомогу і лідерство у зерновій ініціативі.

Про це Резніков повідомив у Твіттері.

“Мав змістовну розмову з міністром національної оборони Туреччини генералом Яшаром Гюлером. У цей важкий час, коли Україна протистоїть російській агресії, ми вдячні Республіці Туреччина за гуманітарну допомогу. Ми вдячні Туреччині за лідерство в Чорноморській зерновій ініціативі”, – написав міністр.


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