“Зернова угода” та гуманітарна допомога: Резніков поговорив із міністром оборони Туреччини

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром національної оборони Туреччини Яшаром Гюлером, подякував за гуманітарну допомогу і лідерство у зерновій ініціативі.

Про це Резніков повідомив у Твіттері.

“Мав змістовну розмову з міністром національної оборони Туреччини генералом Яшаром Гюлером. У цей важкий час, коли Україна протистоїть російській агресії, ми вдячні Республіці Туреччина за гуманітарну допомогу. Ми вдячні Туреччині за лідерство в Чорноморській зерновій ініціативі”, – написав міністр.