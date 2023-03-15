Зеленський звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА

Президент Володимир Зеленський своїм указами звільнив з посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних державних адміністрації.
В указах йдеться про звільнення:
- Сергія Гайдая з посади голови Луганської обласної державної адміністрації. За даними ЗМІ, він може бути призначений на посаду посла України в Казахстані.
- Максима Марченка з посади голови Одеської обласної державної адміністрації. Причини його відставки не відомі, проте останнім часом з Одеською ОВА пов’язано кілька корупційних скандалів.
- Сергія Гамалія з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.
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