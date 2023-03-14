Політика

Зеленський запросив ісландський бізнес інвестувати в проєкти “зеленої” енергетики України

14 Березня 2023 18:27
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Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із прем’єр-міністром Ісландії Катрін Якобсдоттір, де, зокрема, запросив представників ісландського бізнесу інвестувати в проєкти “зеленої” енергетики України.

“Сьогодні зустрівся з прем’єр-міністром Ісландії Катрін Якобсдоттір…. Обговорили перебіг та перспективи відбудови України. Акцентував на перспективах використання досвіду Ісландії у сфері “зеленої” енергетики і запросив ісландський бізнес уже зараз інвестувати у відповідні проєкти в нашій державі”, – зазначив Зеленський.

Як зазначається, під час зустрічі сторони також обговорили роботу з притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, вчинені в Україні, та розглянули імплементацію української Формули миру.

“З перших днів повномасштабної російської агресії Рейк’явік активно підтримує Україну. Вдячний уряду і народу, всім ісландцям за підтримку. Ми цінуємо, що Ісландія допомагає нам політично, фінансово, на гуманітарному та інших напрямах”, – додав президент.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, Зеленський поінформував главу уряду Ісландії про ситуацію на фронті.

Також було приділено увагу заходам, що вживаються з метою створення реєстру збитків, завданих російською агресією, та повноцінного компенсаційного механізму, зокрема в контексті підготовки до саміту глав держав та урядів країн Ради Європи у Рейк’явіку.

Сторони, крім того, торкнулися проблематики ядерної безпеки, яка свідомо поставлена під загрозу атаками Росії на цивільні ядерні об’єкти в Україні та захопленням агресором Запорізької АЕС. Було констатовано, що ця ситуація створює безпосередню ядерну загрозу далеко за межами України.

Глава держави окремо порушив питання важливості визнання парламентом Ісландії Голодомору геноцидом українського народу. Перші кроки до цього вже зроблені офіційним Рейк’явіком.

За результатами зустрічі було підписано Спільну декларацію президента України та прем’єр-міністра Ісландії.


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