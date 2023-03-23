Політика

Зеленський закликав лідерів країн ЄС збільшити постачання далекобійних ракет

23 Березня 2023 17:41
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ракети, єс

Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Євросоюзу, що проходить у Брюсселі. Зокрема, він закликав збільшити постачання далекобійної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначає видання, Зеленський виступив на саміті в онлайн-форматі та розповів про підсумки своєї нещодавньої поїздки під Бахмут. Його розповідь була емоційною і дуже вплинула на 27 лідерів країн ЄС.

При цьому видання додає, що, за інформацією джерела в ЄС, президент України попередив європейських лідерів про п’ять чинників, які можуть затягнути війну. Зокрема, він назвав затримки постачання ракет далекого радіусу дії, відсутність сучасних літаків та слабкі місця у західних санкціях.

На зустрічі лідери ЄС планують затвердити спільну закупівлю боєприпасів, яку було узгоджено ще минулого тижня.


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