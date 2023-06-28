Політика

Зеленський виніс на загальнонаціональне обговорення основні орієнтири майбутньої української доктрини

28 Червня 2023 13:51
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зеленський

Президент Володимир Зеленський запропонував розпочати загальнонаціональне обговорення нової української доктрини. Вона визначить пріоритети майбутньої трансформації держави.

“Так само, як ми вже показали, що сміливість дає свободу, ми доведемо, що свобода дає успіх. Ми зробимо це – українською аксіомою: свобода дає успіх. Це те, що переконує найбільше. Успіх. Це те, що потрібно всій нашій землі. Усьому нашому народу. Усім частинам України, усім дітям України… Але щоб відбувся цей успіх, українська держава потребує трансформації. І ми зробимо реальністю трансформацію, про яку українці мріяли!” – йдеться в повідомленні.

За словами президента, Україна потребує доктрини.

“Ясної, не розмитої, сміливої доктрини. Для України, яка іде до перемоги. Та для України-переможниці. Ця доктрина має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну та наше майбутнє – і нам самим, і нашим сусідам, і кожному в світі.  Ми потребуємо нової системи, нових правил, нових можливостей.

Сьогодні запропонував до обговорення, загальнонаціонального обговорення, основні орієнтири майбутньої української доктрини. Нам потрібне спільне бачення того, якою бути Україні перемоги. Давайте разом визначимо пріоритети для України після нашої перемоги!” – підсумував він.


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