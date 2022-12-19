Політика

Зеленський сказав, скільки “Шахедів” Росія отримала від Ірану у новій партії

19 Грудня 2022 15:25
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росія, іран

Росія отримала від Ірану ще одну партію іранських дронів-камікадзе, якими й атакувала Україну сьогодні. Загалом країна-агресор отримала 250 “Шахедів”.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF).

Так, президент зазначив, що сьогодні Росія атакувала Україну іранськими дронами з нової партії. Ворог випустив 34 дрони-камікадзе.

“Це “Шахеди” з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук – стільки всього “Шахедів” зараз отримано державою-терористом”, – сказав він.

Зеленський підкреслив, що російські ракети та іранські дрони постійно застосовуються для ударів передусім по українській енергетиці.

Він зазначив, що лише один нещодавній масований удар по Україні 16 грудня зачепив понад 20 мільйонів жителів. Внаслідок цього міста-мільйонники та більшість регіонів залишилися абсолютно без електрики. Загалом на вечір того дня були відключені від енергопостачання 22 мільйони 408 тисяч українців. Більше ніж десяти мільйонам людей було перервано постачання води й тепла.


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