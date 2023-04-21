Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО у Вільнюсі – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що запросив президента України Володимира Зеленського на літній саміт альянсу у Вільнюсі. За його словами, глава держави відвідає саміт.

Про це Столтенберг заявив на брифінгу перед зустріччю у форматі “Рамштайн”.

“Я обговорив з Зеленським приготування до липневого саміту до НАТО, я запросив його, і я радий, що (він) прийняв запрошення та відвідає саміт”, – сказав Столтенберг.

За його словами, на саміті мають підтвердити підтримку України стільки, скільки потрібно, і прийняти багаторічну програму, яка допоможе Україні перейти від радянських стандартів та доктрин до НАТОвських.

Варто зазначити, саміт країн НАТО пройде у Вільнюсі (столиці Литви) 11-12 липня.

Столтенберг також заявив, що усі країни-члени НАТО погодилися з тим, що Україна буде членом Альянсу. Однак зараз необхідно забезпечити перемогу українців.

“Усі країни НАТО погодилися, що Україна буде членом НАТО, але зараз фокус на тому, щоб забезпечити перемогу України. Без суверенної та незалежної України немає сенсу обговорювати її членство в НАТО”, – сказав Столтенберг, коментуючи питання щодо надання Україні дорожньої карти для вступу до НАТО.