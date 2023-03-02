Зеленський провів засідання Ставки: хто доповідав і що обговорили

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 2 березня збирав засідання Ставки, де обговорили ситуацію на фронт та заслухали командувачів українських військових, главу ГУР Кирила Буданова та головнокомандувача Валерія Залужного.

“Провів засідання Ставки – суто по фронтовій і безпековій ситуації. Загальну доповідь зробив Головнокомандувач. Була доповідь розвідки.

Детально – з конкретних бойових напрямків, від командувачів угруповань наших військ. ОСУВ “Хортиця” – ключова увага Бахмуту. ОСУВ “Таврія” – обговорили Донецький і Запорізький напрямки.

Була детальна доповідь генерала Тарнавського.

На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості – в усіх сенсах слова.

ОСУВ “Одеса” – доповідь щодо ситуації по південному напрямку. Зокрема по тому, що стосується Херсона і Херсонщини. Не залишаємо без уваги північ нашої держави, кордон.

Командувачі прекрасно розуміють, що їхнє завдання – робити все, щоб подавляти вогонь терористів. І постійно працюємо з партнерами над тим, щоб далекобійність наших можливостей зростала”, – сказав Зеленський.