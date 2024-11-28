Кримінал

Харків прокинувся від вибухів
28 Листопада 2024 07:09
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Вранці 28 листопада під час повітряної тривоги в Харкові пролунали вибухи.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, удар завдано по території одного з цивільних підприємств у Київському районі.

“За попередньою інформацією, усі удари прийшлися по території одного з цивільних підприємств Харкова у Київському районі. На дану хвилину інформації щодо постраждалих не надходило”, – повідомив Терехов.

Очільник ОВА Олег Синегубов додав, що всього по місту було три удари – усі в Київському районі.

Також вибухи вранці 28 листопада пролунали у Кропивницькому, в Одесі, Луцьку, Рівному.

Українська енергетика під масованим ударом РФ, у регіонах застосовують аварійні відключення. 


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