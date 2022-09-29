Зеленський провів телефонну розмову з Дудою

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

Основну увагу було приділено міжнародній реакції на незаконні «референдуми», проведені Росією на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за потужну підтримку України, висловлену під час виступу на відкритті 77-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, а також за чітку позицію Польщі щодо невизнання так званих референдумів.

Співрозмовники погодилися з необхідністю потужної консолідованої реакції світу на незаконні дії РФ, що руйнують основи міжнародного права. Було обговорено конкретні кроки та заходи, над якими сторони працюватимуть у цьому контексті.

Глави держав також предметно обговорили питання військової та оборонної співпраці. Володимир Зеленський відзначив неоціненний внесок Польщі у зміцнення оборонних спроможностей України та важливість подальшої посиленої підтримки нашої країни.

Президент України привітав Польщу з офіційним відкриттям газогону Baltic Pipeline. «Це – визначна подія для розбудови безпеки та зміцнення енергонезалежності всього регіону», – зауважив він.

Президенти України та Польщі обмінялися думками щодо актуальних питань двосторонніх відносин. Володимир Зеленський відзначив зменшення черг на українсько-польському кордоні та наголосив на важливості подальших зусиль для збільшення пропускної здатності відповідних пунктів.

Було також наголошено на зацікавленості української сторони у запровадженні спільного прикордонно-митного контролю в усіх пунктах пропуску та прискоренні роботи над двосторонньою угодою у цій сфері.

Лідери окремо відзначили започаткування на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку нового формату співпраці перших леді – у межах Люблінського трикутника.