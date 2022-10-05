Політика

Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

5 Жовтня 2022 12:16
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війна, зеленський

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

“Ранок почав із чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Представники розвідки, штабу ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на фронті. Серед інших важливих розглянутих питань – стабілізація на щойно деокупованих територіях, подальше звільнення наших земель, протидія новим видам зброї, які почав використовувати агресор, та підготовка нашої армії до зимового періоду”, – розповів президент.


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