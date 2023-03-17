Політика

Зеленський провів чергове засідання Ставки: розглянули ситуацію в найскладніших точках фронту

17 Березня 2023 15:44
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війна, зеленський

В п’ятницю 17 березня президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це повідомляє пресслжуба ОП.

Повідомляється, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував про загальну ситуацію на фронті. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про обстановку на їхніх напрямках. Окремо члени Ставки зупинилися на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту.

Керівники розвідки розповіли про плани та ймовірні дії противника у близькій та середньостроковій перспективі.

Крім того, учасників засідання поінформували про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб.

Вказується, що також було розглянуто актуальну зовнішньополітичну ситуацію в контексті відбиття російського вторгнення.


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