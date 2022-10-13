Зеленський про переговори з Путіним: Домовлятися із неадекватними людьми складно

Президент України Володимир Зеленський вважає президента Росії Володимира Путіна не зовсім адекватною людиною та терористом за своєю суттю, з яким не можна вести переговори.

Про це він заявив в інтерв’ю ZDF.

За словами Зеленського, канцлер ФРН Олаф Шольц побачив наслідки того, що Путін говорить одне, а чинить зовсім інакше.

“І ми говоримо не про публічні заяви, а про особисті обіцянки Путіна”, – сказав глава держави.

“Мені здається, канцлер побачив, що довіряти президенту Росії не можна і що Україна права. Ми довго стукали у вікна та німецькі двері, щоб вони були для нас відчинені і нас почули: ми реально маємо справу з не зовсім адекватними людьми і домовлятися з неадекватними людьми складно. Вони можуть вам щось пообіцяти і відразу вчинити по-іншому. Це вже терористи, котрі до кінця не знають, чого вони хочуть. Тому що вони емоційно щодня змінюють своє ставлення. Канцлер глибше занурився в тему – я вдячний, це сильно впливає”, – додав Зеленський.

Глава держави наголосив, що готовий вести переговори тільки з тим, хто реально хоче миру, а не випускає по 100 ракет по Україні.

“Він (Путін) неадекватний, не розуміє, що навпаки нас об’єднує. Мало того, він або не хоче жодних діалогів між нашими країнами, або не розуміє, що з кожним їхнім ракетним ударом шанси на переговори зникають, випаровуються. Він для нашої країни сьогодні – це об’єднаний образ терориста, з яким ніхто не хоче говорити. Про що говорити? Як країна, яка виступає за мир, ми говоримо: “Так, ми з Росією будемо говорити, звісно, але з іншою особою вже… Хтось з’явиться”, – підсумував президент.