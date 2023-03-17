Політика

Зеленський подякував прем’єру Словаччині за винищувачі та запросив у Київ

17 Березня 2023 15:32
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Президент Володимир Зеленський подякував Словаччині за рішення про передачу Україні винищувачів МіГ-29 та запросив прем’єр-міністра країни Едуарда Геґера до Києва.

“Наші брюссельські домовленості працюють! У телефонній розмові подякував прем’єр-міністру Словаччини Едуарду Геґеру за потужний пакет повітряної та протиповітряної зброї, зокрема за літаки МіГ”, – написав Зеленський у соцмережах.

Президент зазначив, що цінує особисту роль Геґера у підтримці України. Зеленський також буде радий продовжити діалог у Києві.


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