Політика

Зеленський подякував партнерам за МіГі, але наголосив, що Україна потребує сучасніших літаків

23 Березня 2023 21:59
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зеленський, літаки

Президент України Володимир Зеленський подякував європейським партнерам за поставку винищувачів МіГ-29, але нагадав, що Україна потребує ще й сучасніших літаків.

Про це Президент заявив у відеозверненні до лідерів ЄС.

“Я вдячний Польщі та вдячний Словаччині за прийняті рішення щодо МіГів для України”, – сказав Зеленський.

Він зауважив, що сьогоднішня поставка МіГ-29 вагомо посилить захист українського неба. Проте Зеленський також наголосив, що Україна потребує сучасніших літаків, та зазначив, що саме про них веде перемовини з партнерами.

“Хіба є раціональна мотивація у затягуванні щодо сучасних літаків? Згадаєте скільки російського залякування було, коли йшлося про передачу Leopard та інших сучасних танків, ніж ті, що були раніше у наших воїнів. Сучасніші танки вже в Україні, то що зробила Росія у відповідь? Ми усі маємо звикнути до того що держава-терорист блефує частіше ніж може піти на ескалацію. Все зло проти України та всієї Європи, на яке Росія була здатна, вона вже робить”, – наголосив Президент.


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