Запровадження санкцій проти грального бізнесу закриє схеми на десятки мільярдів, – Зеленський

Указ проти низки російських букмекерських контор включає понад 280 компаній і 120 людей, які через схеми з гральним бізнесом працювали проти України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Зеленський пояснив, що указ проти низки російських букмекерських контор, який був оприлюднений вчора це новий санкційний крок проти фізичних та юридичних осіб, повʼязаних із Росією.

“Це понад 280 компаній і 120 людей, які через схеми з гральним бізнесом працювали проти України, виводили кошти з нашої держави та фінансували різні російські комбінації”, – наголосив президент.

За його словами, дане рішення готувалося певний час, воно ґрунтовно пропрацьоване і закриває схеми на десятки мільярдів.

“І це не останнє таке рішення. Україна захищатиметься всюди та всіма цивілізованими засобами”, – підкреслив Зеленський.

Зеленський увів у п’ятницю в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про введення санкцій щодо 120 фізичних і 287 юридичних осіб.

Серед букмекерських компаній і лотерей, щодо яких було запроваджено санкції – українські ТОВ “Паріматч”, Фінансова компанія “Лео”, ПокерматчUA.

Серед російських компаній у сфері грального бізнесу санкції запроваджено, серед інших, проти ТОВ “Спортлото”, ТОВ “Перша міжнародна букмекерська компанія”, ТОВ “Бет.Ру”, ТОВ “КредитСервіс”.