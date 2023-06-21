Політика

Євросоюз збільшив на 3,5 млрд євро фонд, з якого фінансує зброю для України

21 Червня 2023 16:35
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зброя, Євросоюз

Комітет постійних представників урядів держав-членів Євросоюзу збільшив на 3,5 млрд євро Європейський фонд миру, що фінансує зброю для України.

“Сьогодні посли ЄС схвалили додаткові €3,5 мільярда (у цінах 2018 року) до Європейського фонду миру”, – повідомляє Шведське головування у Раді ЄС.

Зазначається, що це рішення підтверджує зобов’язання ЄС підтримувати своїх партнерів у сфері безпеки та оборони.

У березні 2021 року Рада ЄС ухвалила новий фінансовий інструмент – Європейський фонд миру ємністю 5 мільярдів євро, який у період 2021-2027 рр використовуватиметься для фінансування заходів у межах Спільної політики ЄС у сфері закордонних справ і безпеки. Саме з цього фонду Євросоюз виділяє кошти на озброєння, яке держави-члени ЄС передають Україні.


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