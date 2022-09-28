Політика

Єврокомісія анонсувала восьмий пакет санкцій проти Росії

28 Вересня 2022 18:30
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санкції

Єврокомісія представила новий – восьмий пакет санкцій проти Росії через проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Пропозицію озвучила на пресконференції голова ЄК Урсула фон дер Ляйєн.

У рамках чергового пакету санкцій пропонується:

  • продовжити обмежувати торгівлю, заборонивши імпорт російської продукції обсягом €7,5 млрд;
  • розширити список заборонених до постачання в РФ товарів у сфері авіаційних та електронних компонентів, хімічних речовин;
  • заборонити громадянам ЄС входити до складу органів управління російських держкомпаній;
  • розробити юридичну основу для запровадження граничної ціни на російську нафту.

ЄС також запровадить нову категорію санкцій для осіб, які допомагають обходити накладені на Росію санкції. Голова Єврокомісії пояснила, що люди, які купують товари в ЄС, везуть в треті країни, а потім до Росії, можуть потрапити під санкції.

«Росія вивела вторгнення в Україну на новий рівень. І ми сповнені рішучості змусити Кремль заплатити ціну за цю подальшу ескалацію», – наголосила фон дер Ляйєн.


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Єврокомісія анонсувала восьмий пакет санкцій проти Росії
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