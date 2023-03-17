Як на ордер для Путіна реагують в Україні та світі

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російської уповноваженої у справах дітей Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у депортації українського населення, зокрема дітей. Ми зібрали добірку про те, як на рішення МКС реагують в Україні, Росії та на Заході.

Україна

Президент України Володимир Зеленський подякував МКС за принциповість та назвав ордер для Путіна «історичним рішенням, з якого почнеться історична відповідальність». Глава держави наголосив, що організувати масштабну депортацію українців було б неможливо без наказу вищого керівника Росії.

«Розділяти дітей із сім’ями, позбавляти їх будь-якої можливості зв’язатися з рідними, ховати дітей на російській території, розпорошувати по віддалених регіонах — усе це очевидно російська державна політика, державні рішення, державне зло. Яке починається саме з першої посадової особи цієї держави», — сказав Зеленський у відеозверненні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба теж підтримав ордер для російського президента. «Колеса справедливості крутяться: я вітаю рішення МКС видати ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за примусове переміщення українських дітей. Міжнародні злочинці відповідатимуть за крадіжки дітей та інші міжнародні злочини», — вважає він.

Генпрокурор Андрій Костін назвав рішення МКС історичним для України та всієї системи міжнародного права. «Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності», — зауважив Костін.

Заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що ордер є не лише юридичною процедурою, але й конкретним сигналом російським елітам та «початком кінця рф у нинішньому вигляді на світовій арені». «Світ змінився», — наголошує Подоляк.

А ось секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов прокоментував рішення МКС так: «Ордер на арешт московського диктатора — ніщо інше, як вилучення Путіна з історії. Шлях злочинця закономірний і передбачуваний. Гарант доставки підозрюваного на лаву підсудних — Сили оборони України».

ЄС

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз цінує та підтримує роботу суду в Гаазі. «Рішення МКС видати ордер на арешт Володимира Путіна за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення дітей з України до Росії є початком процесу його притягнення до відповідальності», — наголосив посадовець.

А ось прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає ордер нагадуванням про те, що ніхто не застрахований, навіть глави держав. Посадовиця наголосила, що російський режим буде притягнуто до відповідальності.

«На крок ближче до судного дня. З першим ордером на арешт путіна МКС посилає історичний сигнал: усі звірства проти України походять від злочинної політики російського керівництва», — написала Каллас у Twitter.

Росія

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду та його рішення вважає «нікчемними».

У Міністерстві закордонних справ Росії теж кажуть, що рішення МКС не мають для них жодного значення. «Росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду і зобов’язань щодо нього не несе. З цим органом Росія не співпрацює, а можливі “рецепти” на арешт, що виходять із Міжнародного суду, будуть для нас юридично нікчемними», — написала речниця відомства Марія Захарова.

Уповноважена у справах дітей Марія Львова-Бєлова заявила, що ордером на арешт нібито визнали її роботу: «Добре, що міжнародна спільнота оцінила ту допомогу дітям нашої країни, що ми не залишаємо їх у зоні воєнних дій, що ми вивозимо їх, що створюємо для них добрі умови, оточуємо їх дбайливими людьми».

Голова держдуми В’ячеслав Володін заявив, шо «у Заходу істерика». «Вашингтон і Брюссель розуміють:

Є Путін — є Росія. Тож нападають на нього. Сила Путіна у підтримці народу, консолідації суспільства навколо нього. Будь-які нападки на президента РФ розцінюємо як агресію проти нашої країни», — зазначив російський політик.

Водночас заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медвєдєв узагалі порівняв ордер на арешт Путіна із туалетним папером.

Детальніше про рішення МКС

Путіна підозрюють у незаконному переміщенні та депортації населення, зокрема дітей, з окупованих територій України до Росії, відповідно до статей римського статуту. злочини були скоєні на окупованих територіях щонайменше з 24 лютого 2022 року.

«Існують розумні підстави вважати, що Путін несе особисту кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини, за вчинення дій безпосередньо, спільно з іншими або через інших, за його неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчинили ці дії», — зазначили в суді.

Уповноважена з прав дітей Росії Львова-Бєлова теж підозрюється у причетності до депортації українських дітей, відповідно до статей Римського статуту. У суді зазначають, що є підстави вважати, що вона також несе особисту відповідальність.

В Офісі генпрокурора України пояснили, що відтепер Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. А ордер на арешт означає, що за межами Росії Путіна мають право затримати та передати до суду.

Затримати його можуть на території країн, які ратифікували Римський статут. Україна його лише підписала, але не ратифікувала.

Україна наразі встановила понад 16 тисяч дітей, який депортували з окупованих територій. Натепер вдалося повернути 308 дітей.

У лютому Обсерваторія конфліктів та Єльська лабораторія гуманітарних досліджень зібрали інформацію про щонайменше 6000 дітей з України віком від 4 місяців до 17 років, яких утримували або утримують у російських таборах та інших закладах після 24 лютого 2022 року.

Метою утримання, найімовірніше, є «політичне перевиховання». За даними дослідників, мережа таборів централізовано координується федеральним урядом Росії.