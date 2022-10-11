Віталій Портников: Імперія Путіна вже руйнується

Росія все ще продовжує кровопролитну війну в Україні і, здається, Путін не має наміру зупинятися.

Чотири українські регіони “у додаток” до Криму оголошені частиною Російської Федерації. Путін погрожує Україні та Заходу. Але водночас його імперія розвалюється на очах.

Війна Путіна проти України не просто поставила під сумнів вплив Росії на пострадянський простір. Вона зруйнувала цей вплив, від нього залишилася лише видимість. Так, на неформальний саміт лідерів СНД у Санкт-Петербурзі все ще з’їхалися керівники колишніх радянських республік – та й то не все. Але подивимося бодай на учасників цієї зустрічі. Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр Вірменії Нікола Пашинян до поїздки до Росії домовлялися про мирний договір у Празі, на саміті Європейської політичної спільноти — Путіна та Лукашенка туди просто не покликали. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у тому ж Петербурзі на економічному форумі відмовився визнавати “народні республіки” Донбасу і говорив про створені Росією “квазі-держави”. А президент Киргизстану Садир Жапаров відмовився від участі у саміті через конфлікт своєї країни та Таджикистану. Причому помітно, що Росія не може вплинути на цей конфлікт між двома країнами ОДКБ. І у результаті Киргизстан скасував військові навчання ОБКБ на своїй території, а Росії довелося це проковтнути.

Навіть найзапекліші шовіністи в Москві змушені визнати, що колишні радянські республіки уважно стежать за війною в Україні і переконуються в тому, що уявлення про могутність Росії були сильно перебільшеними. Росіяни завжди готові принижувати слабких, але коли їм дають відсіч, втрачають усю свою фіктивну велич прямо на очах. Саме тому поразка Путіна у нашій країні призведе не лише до остаточної втрати контролю над Україною.

Воно призведе і до остаточної втрати контролю над усім пострадянським простором. Імперія нарешті здохне.