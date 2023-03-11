Політика

Від початку року окупанти лише по Харкову завдали понад 40 ракетних ударів

11 Березня 2023 20:36
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війна, зеленський

Від початку 2023 року російські війська лише по самому Харкову завдали понад сорок ракетних ударів.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

“Лише по Харкову й лише від початку цього року – менш ніж за два з половиною місяці – ворог ударив уже більш як сорока ракетами”, – сказав він.

Президент наголосив, що висловлює підтримку всім українським містам та громадам, які щодня і щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави-зла.

“Наша Херсонщина й Херсон, якому окупант мстить за свій програш. Наше Запоріжжя. Наші міста Донеччини та Луганщини, які росія прагне просто спалити. Наша Харківщина й Харків”, – сказав Президент.

Він додав, що також ворог завдає ударів по Нікополю та Марганцю на Дніпропетровщині, по Сумщині та Чернігівщині.

Зеленський зазначив, що держава-зло використовує різну зброю: ракети й артилерію, безпілотники та міномети.

“Але з однією метою – з метою знищити життя й не залишити нічого людського. Руїни, уламки, воронки від снарядів у землі – це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя”, – заявив глава держави.


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