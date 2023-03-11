Від початку року окупанти лише по Харкову завдали понад 40 ракетних ударів

Від початку 2023 року російські війська лише по самому Харкову завдали понад сорок ракетних ударів.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

“Лише по Харкову й лише від початку цього року – менш ніж за два з половиною місяці – ворог ударив уже більш як сорока ракетами”, – сказав він.

Президент наголосив, що висловлює підтримку всім українським містам та громадам, які щодня і щоночі зазнають жорстоких терористичних ударів держави-зла.

“Наша Херсонщина й Херсон, якому окупант мстить за свій програш. Наше Запоріжжя. Наші міста Донеччини та Луганщини, які росія прагне просто спалити. Наша Харківщина й Харків”, – сказав Президент.

Він додав, що також ворог завдає ударів по Нікополю та Марганцю на Дніпропетровщині, по Сумщині та Чернігівщині.

Зеленський зазначив, що держава-зло використовує різну зброю: ракети й артилерію, безпілотники та міномети.

“Але з однією метою – з метою знищити життя й не залишити нічого людського. Руїни, уламки, воронки від снарядів у землі – це автопортрет Росії, який вона малює там, де без Росії панує нормальне життя”, – заявив глава держави.