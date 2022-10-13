Великий вантаж для фронту: Порошенко з волонтерами відправляють на передову особливі подарунки до свята

Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа Громад» підготували подарунки для ЗСУ. 14 жовтня їх отримають бригади уздовж лінії фронту. До бійців вирушають 10 автівок DAF, пікапи, дрони, генератори, буржуйки, рації, комплекти зимового одягу, спальні мішки і спеціальна польова лазня – мобільний комплекс із пральними машинами та душовими.

«Свято 14 жовтня – для нас одне з найважливіших. Я завжди буду пам’ятати, що в 2014 році своїм Указом як Президент, як Верховний Головнокомандувач визначив, що День захисника буде святкуватися 14 жовтня. Потрійне свято: День захисника України, свято Українського козацтва і свято Покрови», – зазначає Порошенко.

«Сьогодні команда «Європейської Солідарності», команда Благодійного Фонду Порошенка і команда «Справи Громад» підготували дуже круті подарунки разом з вами. Всі, хто перераховував свої гроші «Справі Громад» на рахунки, зробили це можливим», – показує Порошенко особливий вантаж.

«Ви бачите британські вантажівки DAF. Вони виглядають як нові зусиллями нашої сервісної команди. Вони перевзуті в нові шини, мають нові тенти, нові кузови. Проведене повне технічне обслуговування, замінені акумуляторні батареї, проведена профілактика паливної системи. Машини будуть працювати і як артилерійські тягачі, і для перевезення особового складу», – зазначає п’ятий Президент.

Також на фронт відправляються сотні буржуйок. «Це як передача тепла наших сердець», – говорить Порошенко. «Попереду зима. Ми зазделегідь підготувалися до цього. І машинобудівні підприємства наших партнерів виготовляють тисячі буржуйок, які, заправившись вугіллям або дровами, в окопі від 8 до 12 годин можуть тримати тепло. Це все піде на фронт», – показує Петро Порошенко.

«Далі – каремати, спальники, радіостанції з комплектом додаткових батарей. Це – дрони, які йдуть у різні підрозділи. Це – комплекти зимової форми, фліски, і теплі штани, і термобілизна, і майки, і гумові чоботи – все йде на фронт», – говорить Порошенко.

«На фронт йдуть дизель-генератори із заниженою шумністю 7,5 кіловат, які також будуть забезпечувати функціонування всього електричного обладнання», – зазначає Порошенко.

Він також показав особливий подарунок для 25-ї бригади, яка відзначилася у боях за звільнення Харківщини – польову лазню. «Тут є пральні машини, сушилки, теплі приміщення, умивальник, унікальний котел, який працює на всіх видах палива. Баки, які наповнюються водою, забезпечують повну автономність, і душове відділення. Рота може прийняти душ на фронті. Це розроблене нашими інженерами, проектантами і виготовлене нашими партнерами», – говорить Порошенко.

Він пояснює: маючи зворотній зв’язок від украінських воїнів, разом з волонтерами готують для фронту найнеобхідніше. Загальна сума допомоги, яка відправляється на передову, перевищує 17,5 млн грн.

За півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії Фонд Порошенка, компанія «Рошен» та волонтери ГО «Справа Громад» передали у ЗСУ допомогу на суму більше 1 млрд 650 млн грн. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброя, сотні автомобілів на потреби фронту, серед них бронемашини, вантажівки та пікапи, тепловізори, сотні дронів, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва.