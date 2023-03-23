Політика

“Великий наступ” РФ виявився безуспішною пропагандою, – ГУР

23 Березня 2023 12:04
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війна, розвідка

«Великий наступ» російських військ був переоцінкою можливостей і пропагандою. Сьогодні вони не можуть проводити широкомасштабні стратегічні наступальні операції.

Про це представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький заявив у інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, одна ціль, яка залишилась в окупантів, — вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Українська розвідка знає їхні плани та кількість резервів, а те, що «проводити одночасно великий стратегічний наступ на двох-трьох напрямках — це неможливо» для РФ було зрозуміло з початку вторгнення, сказав Скібіцький.

Де той великий наступ?[…] Наші захисники відбивають удари, тримають оборону і сковують сили ворога на кількох ділянках фронту. Адже росіяни розраховували, що в них буде стрімкий успіх на якомусь напрямку і вони почнуть його розвивати, а цього успіху немає», — заявив представник ГУР.


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