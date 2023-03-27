В Україну прибули всі обіцяні Німеччиною танки Leopard, – Spiegel

Обіцяні Німеччиною танки Leopard 2 вже прибули в Україну, повідомляє журнал Der Spiegel у понеділок, 27 березня.

Також за даними Der Spiegel Україна отримала від Німеччини близько 40 БМП Marder.

За інформацією джерел Spiegel, Україна отримала танки Leopard з “великим пакетом озброєння та запасних частин”.

Протягом останніх двох місяців Бундесвер за прискореною програмою навчав українських солдатів користуватися складними системами озброєння. Також до Німеччини прибули українські техніки, яких навчали фахівці з технічного обслуговування з-поміж німецьких військовослужбовців.

Leopard 2 вважається одним з найсучасніших основних бойових танків на світовому ринку озброєнь. Він перевершує російські танки головним чином завдяки своїй більш потужній вогневій потужності, яка зазвичай дозволяє знищувати ворожі цілі з першого пострілу.

Викликом, однак, може стати складність системи, яка потребує дуже інтенсивного технічного обслуговування. Тому Німеччина хоче відкрити центр технічного обслуговування і ремонту в сусідній з Україною країні.