Політика

В Росії підвищили граничний вік призову та кордон для мобілізованих

4 Серпня 2023 15:33
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росія, мобілізація

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який підвищить граничний вік призову в армію. Закон вступить в силу з наступного року.

За даними росЗМІ, згідно з новим законом, що набуде чинності з 1 січня 2024 року призову на строкову військову службу підлягатимуть громадяни від 18 до 30 років. Раніше верхньою межею призову було 27 років.

Цим же законом встановлюється можливість укладення контрактів із призовниками на строк не менше ніж рік (але не раніше, ніж за місяць до закінчення строку служби).

Люди, яким виповниться 27 років до кінця цього року, під розширення призову не потрапляють.

Крім того, за даними росЗМІ, сьогодні Путін підписав закон, який вводить заборону на виїзд за кордон для громадянина з дня вручення йому повістки, зокрема за місцем роботи або навчання.


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