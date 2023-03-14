В Росії хочуть підвищити призовний вік, щоб уникнути повної мобілізації, – ISW

Відповідно до звіту Інституту вивчення війни (ISW) від 13 березня, до розгляду Державної Думи Російської Федерації надійшов законопроект щодо підвищення максимального призовного віку, що може свідчити про те, що в Москві не планують проводити повну мобілізацію в майбутньому. Згідно з документом, максимальний вік призову у 2023 році має піднятися з 27 до 30 років, а мінімальний вік призовників поступово зростатиме з 18 до 21 року протягом перехідного періоду до 2026 року.

Законопроект був запропонований міністром оборони Росії Сергієм Шойгу на засіданні колегії Міноборони Росії 21 грудня 2022 року, і негайне підвищення максимального призовного віку може бути спрямоване на тимчасове розширення вікового діапазону призову для задоволення потреб ЗС РФ. Проте, деякі групи росіян отримають відстрочки на три, два та один рік відповідно, що може свідчити про те, що російська влада може намагатися відгородити молоде покоління від демографічних і соціальних наслідків війни, поклавши цей вплив на одне покоління.

На думку експертів, підвищення призовного віку може також говорити про те, що в Кремлі не розраховують на те, що війна в Україні триватиме довше за наступні три роки. Президент Росії Володимир Путін вже підтримав ідею підвищення призовного віку росіян до 30 років.