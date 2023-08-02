В Раді з’явиться новий нардеп замість любителя Мальдів Арістова

Центральна виборча комісія визнала Наталію Локтіонову обраною народним депутатом від політичної партії “Слуга народу”.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Вказано, що до комісії надійшла постанова Верховної Ради від 27 липня, якою достроково припинено повноваження народного депутата Юрія Арістова, у зв’язку з особистою заявою.

Арістов був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії “Слуга народу”.

“ЦВК розглянула вказану постанову та визнала Наталію Локтіонову, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії “Слуга народу” під № 146, обраною народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі”, – йдеться у повідомлені.

Заступника голови Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, “слугу народу” Юрія Арістова помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що на Мальдівах. Вартість проживання на двох за одну ніч у готелі Waldorf Astoria Maldives варіюється від 100 до 323 тис. гривень за віллу з двома спальнями та басейном.

В Офісі генерального прокурора повідомили про початок розслідування законності виїзду “слуги” Арістова на Мальдіви під час війни. А співробітники СБУ та ДБР прийшли до нардепа з обшуками, у ході якого знайшли закордонний паспорт депутата з відмітками про відвідини Мальдів.

За даними слідства, спочатку нардеп виїхав до Польщі з робочою поїздкою, звідти дистанційно через приватну клініку відкрив собі лікарняний з 10 по 19 липня – і поїхав з родиною на Мальдіви, де перебував до 22 липня.