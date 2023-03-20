В Південній Африці вбили дев’ятьох китайців. Підозрюють терористів ПВК “Вагнера” – AP

Група невідомих озброєних людей 19 березня напала на золотий рудник в Центральноафриканській Республіці, який належить китайській компанії, внаслідок чого загинули дев’ятеро китайських громадян. Особи, яких підозрюють в скоєнні злочину, заперечують свою причетність і звинувачують нібито членів російської терористичної організації Група Вагнера.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними агенції, рудник відкрився всього кілька днів тому. За кілька днів до цього невідомі озброєні люди викрали трьох громадян Китаю на заході ЦАР, “що спонукало президента спланувати поїздку до Китаю, щоб заспокоїти інвесторів”, пише джерело.

Спочатку у нападі підозрювали повстанську “Коаліцію патріотів за зміни” (КПЗ). Однак того самого дня, не надавши доказів, їх “речник” заявив, що “це неправда”. Крім того, він повідомив, що в інциденті нібито винні найманці Групи Вагнера.

Напад на золоту копальню “Чимболо” розпочався близько 05:00 ранку, сказав мер найближчого міста Бамбарі, розташованого за 25 кілометрів від нього.

За словами КПЗ, дії нібито “вагнерівців” були спрямовані на те, щоб “налякати китайців, які були присутні задовго до того, як росіяни закріпилися в цій частині країни”.